Авария произошла в 4:32 утра 23 июня. Столкнулись ВАЗ и Daewoo Nexia, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ЗКО сельский аким погиб в ДТП Иллюстративное фото из архива "МГ" На 41-ом километре трассы Уральск - Атырау возле села Большой Чаган столкнулись Daewoo Nexia и ВАЗ. Информацию о ДТП подтвердили в акимате Кушумского сельского округа и сообщили, что в результате аварии погиб водитель ВАЗа 1988 года рождения. Также стало известно, что водитель Daewoo Nexia является гражданином Узбекистана. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, он не справился с рулевым управлением и выехал на встречную полосу движения.
- 23-летний водитель Daewoo Nexia столкнулся с ВАЗом. В результате ДТП он получил серьёзные травмы и был доставлен в реанимационное отделение Областной многопрофильной больницы. Труп водителя ВАЗа направлен в морг на экспертизу. Кроме того, пострадал 44-летний пассажир ВАЗа. Его доставили в травматологическое отделение Областной многопрофильной больницы, - пояснили в ведомстве.
Автомашины водворены на спецстоянку.