Поиски длились трое суток, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Матрас нашли, а сына нет: мама пропавшего на озере в ЗКО мальчика просит волонтёров помочь с поисками Сегодня, 25 июня, в 17.00 в пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что спустя трое суток найдено тело девятилетнего Савелия Локтева, которого 22 июня на надувном матрасе унесло в середину озера Шалкар. - Тело ребёнка нашли спасатели и волонтёры, его выбросило волнами на берег, - сообщили спасатели. 22 июня в 16:45 спасателям поступила информация о том, что в посёлке Сары Омир Теректинского района на озере Шалкар девятилетний мальчик остался без присмотра взрослых и его на надувном матрасе ветром унесло на середину озера. За ним поплыл 66-летний дедушка, однако на берег они не вернулись. Во время поисков спасатели задействовали вертолет. В 23:00 мужчину удалось найти на противоположенном берегу. Он жив и здоров, поиски мальчика длились до наступления темноты и возобновлялись с рассветом.