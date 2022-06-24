- Одним из важных аспектов в развитии Уральска является создание благоприятной среды для бизнеса. Огромное преимущество нашего города - это географическое расположение, которым мы должны пользоваться. В настоящее время в Уральске реализовывается 50 инвестиционных проектов. Мы готовы к сотрудничеству с другими предпринимателями и со своей стороны предлагаем для реализации их проектов комфортные условия, - говорит Сатканов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Общая стоимость всех проектов составляет 27 миллиардов тенге. На встрече с населением аким города Миржан Сатканов коротко остановился на привлекаемых в Уральск инвестициях. Самыми крупными в социальной сфере стали строительство медицинских учреждений, кирпичного завода и аттракциона.Стоит отметить, что реализуемые сейчас инвестпроекты создадут в будущем ровно 1 303 новых рабочих места.