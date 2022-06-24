24 июня в Аксае прошла ярмарка вакансий. - В целях трудоустройства молодежи в районном Доме культуры прошла ярмарка вакансий для выпускников Аксайского технического и Бурлинского колледжей. В мероприятии приняли участие выпускники по специальностям повар, электромеханик, электрогазосварщик, тракторист-машинист, техник-механик, электрик, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта, - рассказали в акимате района. Как стало известно, рабочие места предоставили 13 организаций района - "Аксайавтотранс", "Аксайжылукуат", "Казбургаз", "Нургазкурылыс", "Ak Salam Group", "Казтурборемонт", "Нургазкурылыс", "Автодом", "Аксайгазпромэнерго", "Чешкэмп", "Аксайский индустриальный парк", "Сырласу", "Каz Cargo Express".