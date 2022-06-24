- Сейчас вы постоянно сталкиваетесь с критикой. Намерены вы сейчас судиться с журналистами из-за своей репутации или готовы перетерпеть это ради блага, - задала вопрос журналист Ratel акиму на встрече с населением.

- Честно говоря, сейчас такое время... Раньше говорили, что когда в кого-то бросаешь грязь, то она может не долететь до намеченного человека, но твои руки останутся в грязи. Тогда такой принцип работал. Сейчас, к сожалению, нет. В связи с развитием социальных сетей, кто первый сказал что-то плохое, тот и популярен. И сколько не оправдывайся и не судись, это информация ушла и продана. Можно, конечно, оправдаться, но такого эффекта не будет, - ответил Искалиев.

Гали Искалиев Как известно, ранее аким ЗКО Гали Искалиев работал в банке развития Казахстана. Именно тогда он подавал иск на газету «Время» за негативную статью о картонном бизнесе.Гали Искалиев ответил, что всё зависит от конкретного случая или претензии.Глава региона добавил, что если к нему возникнут претензии, он подумает, нужно ли терять время, судиться, оправдываться или всё же перетерпеть.