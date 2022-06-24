Ущерб составил 300 миллионов тенге. Власти обещают всё восстановить в этом году, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Три преступные группы задержали в Уральске, разворовавшие не построенный микрорайон "Акжайык" Недавно сообщалось, что в новом строящемся микрорайоне Акжайык разворовали электроподстанции на 300 миллионов тенге. Журналисты «МГ» побывали в новом микрорайоне - действительно, электрические подстанции варварски разворотили. К будкам подстанций по полю накатана дорога, видимо, туда не редко наведываются воришки. Двери подстанций открыты, на них зверски выдраны замки. Более того, в некоторых будках оборудование вырвано и лежит на земле. Картина оставляет желать лучшего. Власти сообщали, что с ноября этого года там началось строительство трёх многоэтажных домов. На одной из огороженных строек работы ведутся, там возводят дом. Встретивший нас на объекте инженер по строительству отметил, что никаких проблем у них нет, они работают не покладая рук. Второй строящийся объект также огорожен профлистом, однако там никаких «строительных» движений не наблюдалось. На территории был залит фундамент и стояла будка, в которой находился сторож. Он отказался отвечать на наши вопросы, лишь сказал, что из-за того, что разворовали электроподстанции, у них затянулась стройка и пока работы приостановлены. Также в пути по просёлочной дороге мы увидели лежащие световые опоры, их насчитали 21 единицу. Все они без плафонов. Сегодня, 24 июня, на встрече акима Уральска Миржану Сатканову с населением, мы задали вопрос, какова судьбы строящегося микрорайона и затягивается ли там строительство в связи с воровством. Миржан Сатканов ответил, что всё это будет восстановлено, строительство домов продолжается.
- Нам нужно в этом году восстановить электроснабжение. Насколько я знаю, нескольких воров осудили, - отметил аким Уральска.
Далее продолжил начальник управления полиции Уральска Нурлан Бисенов. Он отметил, что по факту проведены оперативно-розыскные мероприятия.
- Нам поступали сообщения, что совершаются кражи. Задержаны три преступные группы, это местные жители. По одной группе дело направлено в суд, по остальным двум группам ведётся следствие. После принятия процессуального решения и согласования с прокуратурой, проведены обыски по месту жительства подозреваемых, найдены вещественные доказательства - те самые плафоны и кабели, -  пояснил Нурлан Бисенов.
Главный полицейский Уральска дополнил, что в ночное время их сотрудники проводят отработки в микрорайоне Акжайык. Тем не менее, со слов градоначальника, строительство объектов в микрорайоне не затягивается. Стоит отметить, в июне 2018 года стало известно, что на строительство инженерных сетей выделили около 4 млрд тенге. Общая протяженность сетей коммуникаций составит 120 километров. К участку подведут линии электропередач, водопроводные трубы и трубы газоснабжения. В апреле этого года в ходе брифинга руководитель управления строительства ЗКО Алибек Антазиев рассказал, в этом году планируется строительство медико-реабилитационного центра для инвалидов в строящемся микрорайоне Акжайык. Центр будет рассчитан на 150 мест, его стоимость составит восемь миллиардов тенге. На начало строительства из республиканского бюджета выделили миллиард тенге. Четыре года назад, на тот момент аким ЗКО Алтай Кульгинов пообещал там построить три поликлиники и восемь школ построят. К слову, новый микрорайон Акжайык рассчитан на строительство порядка 1300 секций многоквартирных жилых домов, это более 25 тысяч квартир. Там будут проживать около 84 тысяч человек. Фото Медета МЕДРЕСОВА