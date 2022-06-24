Ущерб составил 300 миллионов тенге. Власти обещают всё восстановить в этом году, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Недавно сообщалось, что в новом строящемся микрорайоне Акжайык разворовали электроподстанции на 300 миллионов тенге. Журналисты «МГ» побывали в новом микрорайоне - действительно, электрические подстанции варварски разворотили. К будкам подстанций по полю накатана дорога, видимо, туда не редко наведываются воришки. Двери подстанций открыты, на них зверски выдраны замки. Более того, в некоторых будках оборудование вырвано и лежит на земле. Картина оставляет желать лучшего.
Власти сообщали, что с ноября этого года там началось строительство трёх многоэтажных домов. На одной из огороженных строек работы ведутся, там возводят дом. Встретивший нас на объекте инженер по строительству отметил, что никаких проблем у них нет, они работают не покладая рук.
Второй строящийся объект также огорожен профлистом, однако там никаких «строительных» движений не наблюдалось. На территории был залит фундамент и стояла будка, в которой находился сторож. Он отказался отвечать на наши вопросы, лишь сказал, что из-за того, что разворовали электроподстанции, у них затянулась стройка и пока работы приостановлены.
Также в пути по просёлочной дороге мы увидели лежащие световые опоры, их насчитали 21 единицу. Все они без плафонов.
Сегодня, 24 июня, на встрече акима Уральска Миржану Сатканову с населением, мы задали вопрос, какова судьбы строящегося микрорайона и затягивается ли там строительство в связи с воровством.
Миржан Сатканов ответил, что всё это будет восстановлено, строительство домов продолжается.
- Нам нужно в этом году восстановить электроснабжение. Насколько я знаю, нескольких воров осудили, - отметил аким Уральска.
Далее продолжил начальник управления полиции Уральска Нурлан Бисенов. Он отметил, что по факту проведены оперативно-розыскные мероприятия.
- Нам поступали сообщения, что совершаются кражи. Задержаны три преступные группы, это местные жители. По одной группе дело направлено в суд, по остальным двум группам ведётся следствие. После принятия процессуального решения и согласования с прокуратурой, проведены обыски по месту жительства подозреваемых, найдены вещественные доказательства - те самые плафоны и кабели, - пояснил Нурлан Бисенов.
Главный полицейский Уральска дополнил, что в ночное время их сотрудники проводят отработки в микрорайоне Акжайык.
Тем не менее, со слов градоначальника, строительство объектов в микрорайоне не затягивается.
Стоит отметить, в июне 2018 года стало известно, что на строительство инженерных сетей выделили около 4 млрд тенге
. Общая протяженность сетей коммуникаций составит 120 километров. К участку подведут линии электропередач, водопроводные трубы и трубы газоснабжения.
В апреле этого года в ходе брифинга руководитель управления строительства ЗКО Алибек Антазиев рассказал, в этом году планируется строительство медико-реабилитационного центра для инвалидов в строящемся микрорайоне Акжайык. Центр будет рассчитан на 150 мест, его стоимость составит восемь миллиардов тенге
. На начало строительства из республиканского бюджета выделили миллиард тенге.
Четыре года назад, на тот момент аким ЗКО Алтай Кульгинов пообещал там построить три поликлиники
и восемь школ построят.
К слову, новый микрорайон Акжайык рассчитан на строительство порядка 1300 секций многоквартирных жилых домов, это более 25 тысяч квартир.
Там будут проживать около 84 тысяч человек.
Фото Медета МЕДРЕСОВА