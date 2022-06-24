Об этом сообщил аким Уральска Миржан Сатканов на встрече с населением, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Тендер на ремонт дороги по улице Шолохова до сих пор не разыгран Разбитое дорожное полотно, огромные ямы, ухабы, колдобины и грязь - так можно описать большинство уральских улиц. Но в этом году водители больше всего жалуются на состояние проспекта Абулхаир хана и улицы Шолохова. По словам автовладельцев, они ломают машины, проезжая по этим дорогам. И если ремонт на Абулхаир хана уже начался, то на Шолохова никаких изменений нет. В марте этого года заместитель акима Уральска сообщил, что по улице Шолохова уже закончена разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и расширение этой улицы с 18 до 24 метров. В проекте предусмотрены тротуары, дороги-спутники и освещение. Сумма проекта - 4,2 миллиарда тенге. Власти уже подали заявку в КПО б.в. для того, чтобы средства были выделены в рамках социальных обязательств компании. Проект рассчитан на два года. Сегодня, 24 июня, на встрече с населением аким Уральска Миржан Сатканов ответил на вопрос, когда всё таки уральцы дождутся ремонта улицы Шолохова.
- Работа в этом направлении ведётся. Вы знаете, что недропользователи разыгрывают тендер намного дольше, это может занять от трёх до восьми месяцев. В планах, чтобы осенью было ясно по тому, кто будет выполнять ремонт. Также кроме асфальтирования по этой улице запланированы другие работы, например, освещение. В лучшем случае или худшем случае осенью будет ясно, и тогда в этом году начнём, - ответил Миржан Сатканов.
В начале июня сообщалось, что тендер по ремонту улицы Шолохова ещё не разыгран.