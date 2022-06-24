Алматинцы публикуют видео с последствиями сильных осадков, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото: акимат Алматы
Ливень начался в Алматы в 14:30. Менее чем через полчаса жители уже делились кадрами подтопленных улиц.
Некоторые сообщали, что арыки наполнились водой так, что их можно не заметить и упасть.
На проезжей части загорелся автобус. В ДЧС обещали позже предоставить комментарий.
- В целях предупреждения и ликвидации подтоплений организовано дежурство подрядных организаций. Для производства работ по обеспечению беспрепятственного пропуска и откачки воды задействованы мобильные бригады общей численностью 682 человек, спецтехники и 24 мотопомпы. Заготовлено 1950 мешков с песком, - информировали в пресс-службе акимата Алматы.
По прогнозу РГП «Казгидромет», дождь завершится до 17-18 часов. Завтра, 25 июня, осадков не ожидается.
Ранее в акимате объясняли, что причины подтоплений - это отсутствие на некоторых участках арычных сетей, арыки без соединения с ливневой канализацией, разрушенные арыки, выведение арыков на дороги, а также неработающие, забитые, засыпанные коллекторы.
