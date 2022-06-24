– Помочь может лишь операция - открытие слухового прохода и реконструкция ушной раковины. Такие операции по квоте не проводятся. Зато их проводит индийский врач Ашеш Бхумкар. Он уже провёл несколько успешных операций в Казахстане. Сейчас эти дети слышат и ничем не отличаются от своих сверстников. Мы очень хотим попасть к нему на приём, - говорит Нургул.

-Мы очень хотим попасть к нему, чтобы он восстановил слух нашему малышу Я прошу всех и каждого, не проходите мимо нас, подайте нам руку помощи, поддержите нас в столь сложную минуту. Нам самим эту сумму не собрать, помогите нам, пожалуйста, - заключила Нургул Кенжегалиева.

Рахиму Мендибай всего год и четыре месяца, малыш родился без левого ушка. Врачи поставили ему диагноз атрезия и микротия слухового прохода с левой стороны, кондуктивная тугоухость третьей степени. Мама малыша Нургул Кенжегалиева говорит, что с левой стороны у мальчика отсутствует слуховой проход, а также частично отсутствует ушная раковина. Других отклонений в развитии нет. Женщина рассказывает, что её сыну нужна операция, которая состоит из двух этапов. Такую операцию проводят лишь в Нур-Султане в специальной клинике, куда несколько раз в год приезжает специалист из Индии международного класса Ашаш Бхумкар.Однако операция стоит 21 миллион тенге, из которых семье удалось собрать всего 5,8 миллиона тенге. Для среднестатистической казахстанской семьи - это неподъёмная сумма. Женщина обращается ко всем неравнодушным гражданам с просьбой помочь в сборе средств для операции малыша.