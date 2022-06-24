Об этом на встрече с населением рассказал аким города Миржан Сатканов. На сегодня уже разработаны проектно-сметные документации для девяти новых мест отдыха горожан. В Уральске строят бульвар за 700 миллионов тенге Фото из архива "МГ" По Уральску насчитывается 54 сквера и бульвара, однако только 35 из них полностью благоустроены. По словам градоначальника, одной из его целей является поддержание славы Уральска как зелёной столицы страны. Для реализации данной идеи в городе будет появляться всё больше мест для отдыха, прогулок и занятий спортом. Уже разработаны ПСД на благоустройство скверов по улице Некрасова, в районе завода «Омега», СОШ №44, сквера журналистов и молодёжи, «Ротонда», у магазина «Урал» и в северо-восточной части города, а также бульвара по Саратовской трассе. Общая стоимость проектов составила 1,7 млрд тенге. Также в этом году власти обещают закончить благоустройство «Зелёного бульвара» на пересечении проспекта Абулхаир хана и улицы С. Датова.