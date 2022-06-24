Иллюстративное фото из архива "МГ" После смерти было начато досудебное расследование по статье «Убийство». Сейчас, по словам сестры погибшего, дело прекращено «в связи с отсутствием уголовного преступления». В подписанном следователем документе написано о получении пулевого ранения Алмазом Берекеновым, а также о привлечении по этому делу полицейского в качестве свидетеля. Также в постановлении говорится, что пришедшие к акимату «не прекращали свои действия, несмотря на несколько предупреждений полицейских, и проявили агрессию, бросая камни». После этого полицейские «в целях самообороны применили оружие». Сестра покойного рассказывает, что, когда она пришла в полицию, ей сказали, что её брата «застрелили по неосторожности». Она планирует написать заявление в прокуратуру.