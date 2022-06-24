- Н, не смотря на дружбу с Т, с особой жестокостью убил этого славного парня. Разбил ему голову, а после задушил шнурками от кроссовок, в которых был Т. После всего содеянного, Н как не в чём не бывало ездил с родственниками убитого и делал вид, что помогает в поисках. Более того, взял карту убитого пацана и совершал на неё покупки, - написал Угушев в Facebook.

- Днём на территории одного из садоводческих обществ был обнаружен труп без вести пропавшего с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении данного преступления задержан гражданин 2006 года рождения. Подозреваемый сообщил, что убил своего знакомого после ссоры, - информировали в ведомстве.

О преступлении рассказал активист Ислам Угушев, принимавший участие в поисках пропавшего подростка. По его словам, подозреваемый (Н) воровал деньги в доме пропавшего (Т).В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что заявление о пропаже поступило 23 июня.Досудебное расследование продолжается.