30 июля в здании акимата города Уральск состоялось обсуждение организационных вопросов праздника Курбан Айт, в котором приняли участие уполномоченный имам духовного управления мусульман Казахстана по ЗКО Муратбек Кыстаубаев и заместитель акима города Уральск Бакытжан Нарымбетов. - В первую очередь хочу поздравить всех с наступающим священным праздником Курбан Айт. Точное время проведения мы еще озвучить не можем, но в любом случае заранее об этом еще сообщим. В прошлом году было 5 мест для забоя скота, в этом году их будет три: рынок "Ел ырысы", ТОО "Кублей" и ТОО"Батыс адал-ет", - пояснил Муратбек Кыстаубаев. - У меня просьба к департаменту полиции ЗКО, в местах жертвоприношений полицейские снаружи обеспечивают безопасность движения, хотелось бы, чтобы порядок был и внутри рынка. Это просьба наших жителей. И еще один момент, каждый год мероприятие проходит хорошо. Есть много обращений от наших жителей, чтобы остатки от забоя животных люди за собой убирали вовремя. Там должно быть чисто. По словам заместителя акима города Уральск Бакытжана Нарымбетова, утром Айт намаз состоится в трех мечетях по городу. - Айт намаз начнется в этом году в 7.30, - дополнил Бакытжан Нарымбетов. Нужно отметить, что конкретный день проведения Курбан Айта еще не определен. В ДУМК его сообщат позже. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.