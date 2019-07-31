Отправьтесь в выходной в небольшой поход. Сядьте на метро или электричку и отправьтесь в малознакомую часть города, а может в соседний город или поселок. Побродите там по улицам, рассмотрите дома, посетите, если есть, музей. Или просто прогуляйтесь по парку, роще.В целом неважно, куда идти. Главное расслабляющий и отвлекающий фактор – смена обстановки. Мини- путешествия в любом виде – это релаксация. После них ощущаешь, пилив энергии, казавшиеся трудными ситуации разрешаются, рождаются свежие идеи. Только обязательно предупредите близких, куда отправляетесь, зарядите телефон и заранее решите, как будете добираться обратно, чтобы на пути не возникло никаких форс-мажоров, способных снова испортить настроение.