Сегодня, 31 июля, в специализированном межрайонном суде ЗКО огласили приговор в отношении Серикжана Адилова. Из материалов дела следует, что 58-летний Серикжан Адилов работал сторожем в ТОО "Ғимарат", до этого долгое время он работал мясником. 3 марта этого года в 20.00 Адилов распивал в сторожевой комнате с 38-летним Маратом Черниязовым спиртное. За столом у них возникла словесная ссора, и Черниязов ударил Адилова кулаком по лицу. Последний в ответ ударил собутыльнику кулаком по лицу. Удар был настолько сильным, что Черниязов сразу же упал на пол и потерял сознание. Тогда Адилов сел ему на спину и начал наносить удары руками по голове. Убийца раздробил потерпевшему череп, после чего спрятал труп у себя под кроватью, причем застелил ее пледом так, чтобы убитого не было видно. Стоит отметить, что Адилов жил в сторожевой комнате и спал на этой кровати 27 дней, пока труп случайно не обнаружили один из водителей базы. После этого он дал признательные показания и покаялся в содеянном. Со слов Адилова, в 1989 году он попал в аварию, после чего лишился обоняния. О преступлении никому не рассказывал из-за того, что боялся. В ходе следствия выяснилось, что до происшествия Черниязов неоднократно избивал Адилова, указывая, что он второй человек после директора у них на работе. Адилов ушел из своей семьи 2017 году, ничего не объясняя родным свой поступок, и стал бомжевать. По просьбе детей домой не вернулся. Черниязов тоже был разведен и жил на рабочем месте. - Суд признал Адилова виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 99 УК РК "Убийство" и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в учреждении максимальной безопасности, - зачитал приговор судья специализированного межрайонного суда по ЗКО Бакыт Ермаханов. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.