Нарушения выявили сотрудники проектного офиса «Ақтөбе - адалдық алаңы» совместно с сотрудниками КНБ РК. - Так, с 30 января по 28 марта директор КГП «Бадамша-Сервис» при ГУ «Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Усманов на служебном автомобиле «Шевроле Нива» шесть раз пересек пограничный пункт «Алимбет» вне служебных целей. С 5 по 15 февраля водитель ТОО «Табыс Актобе» Елубаев на служебном автомобиле «Nissan Altima» пересек пограничные пункты «Жайсан» и «Алимбет» в личных целях. 8 марта гражданин Даиров на автомобиле «Kia Sorento», принадлежащему Актюбинскому областному филиалу АО НК «Казавтожол», пересек пограничный пункт «Алимбет» в личных целях. С 27 февраля по 24 марта директор КГП на ПХВ «Коммунальщик» при ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Жукашев на служебном автомобиле «KIA Sportage» три раза пересек пограничный пункт «Жайсан» в личных целях. - По итогам мониторинга вышеуказанные лица и их непосредственные руководители привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности за отсутствие контроля и допущение нарушения принципа управления государственным имуществом в виде эффективного его использования. Были приняты меры по возврату начисленной заработной платы, компенсации амортизации техники и возмещению использованных ГСМ, - сообщили в пресс-службе проектного офиса «Ақтөбе - адалдық алаңы». В итоге в казну было возвращено 104 561 тенге за счет личных средств виновных лиц.