Сотрудники полиции совместно с предствателями прокуратуры, образования, областного филиала партии «Нур Отан», а также молодежных организации на протяжении шести дней проводили рейды. - В ходе ОПМ было выявлено 246 административных правонарушении, в том числе за невыполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию детей - 9, за нарушение требований законодательства Республики Казахстан по реализации алкогольной продукции, лицам не достигшим 21 лет - 4, за нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вне жилища с 23 до 6 часов утра - 228. В полицию было доставлено 250 несовершеннолетних, из них за совершение преступлений - 2, за совершение административных правонарушений - 237, за безнадзорность и беспризорность - 11, также 2 несовершеннолетних были помещены в центр адаптации несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. Нужно отметить, что на профилактический учет поставлены 13 неблагополучных семей. Кроме этого, в период летних каникул 7 несовершеннолетних утонули в водоёмах области.