Спикеры отметили, что сейчас Профсоюзный центр ЗКО объединяет 15 отраслевых и локальных профсоюзов. На постоянной основе действуют около 1000 первичных организаций. - Не все работодатели выступают за создание профессиональных союзов. Там, где есть профсоюзы, оплата труда выше. Нет серых схем с получением зарплат в конвертах. Заключаются коллективные трудовые договора, в которых прописываются нормы, отсутствующие в трудовом законодательстве. Это могут быть дополнительные выплаты, сокращенный рабочий день для сотрудников с маленькими детьми, оплата отдыха детей в летних лагерях, - сообщил председатель ТОП «Профсоюзный центр Западно-Казахстанской области» Амангельды Таспихов. Один из примеров успешной деятельности – созданный в 2018 году «Отраслевой профессиональный союз работников системы здравоохранения «SENIM». Сейчас его членами являются более 10 тысяч западноказахстанцев, которые трудятся в 32 медицинских организациях. - Молодым специалистам оказывается материальная помощь в виде подъемных в размере 500 тысяч тенге. На сегодняшний день в РК сертификаты вручены 80 специалистам на сумму 40 млн тенге. В ЗКО такие сертификаты получили 4 работника. Также 2 молодых западноказахстанских специалиста получили жилищные сертификаты в размере 20% от стоимости жилья в виде первоначального взноса. По Казахстану 44 специалиста получили подобные сертификаты. Профсоюз выделил на эти цели 120 млн тенге, - отметил председатель областного филиала профсоюза работников системы здравоохранения «SENIM» Махамбет Кусаинов. Особую тревогу профсоюзов вызывает травматизм на производстве. Только с начала этого года в ЗКО в результате несчастных случаев пострадали 28 человек, еще трое погибли.