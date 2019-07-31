Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель акима области Олжас Смагулов доложил, что есть ряд вопросов, связанных с неосвоением средств. В частности, слабые темпы демонстрируют управление здравоохранения, управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, департамент по чрезвычайным ситуациям, управление индустриально-инновационного развития. Кроме управлений, не осваивают запланированные бюджетные средства в г. Актобе, Кобдинском, Алгинском, Хромтауском, Айтекебийском, Иргизском и других районах. Глава региона выразил недовольство работой в этом направлении и сделал строгое предупреждение ответственным руководителям. - Должно быть максимальное освоение. Необходимо держать данный вопрос на контроле. Пока я делаю устные замечания, если это будет продолжаться акимы г. Актобе и районов, администраторы бюджетных программ, которые допускают неосвоение бюджетных средств, будут нести личную ответственность, - предупредил Ондасын Уразалин.