Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель акима ЗКО Габидолла Оспанкулов, для того чтобы поддержать малообеспеченные и многодетные семьи, президентом РК было принято решение выделить гранты для обучения выпускников за счёт государства в высших учебных заведениях. - На областном уровне создана комиссия. По рассмотрению регламента этой коммисии сейчас мы определяем, в какие высшие учебные заведения мы будем направлять эти гранты. Критерии таковы, что учебные заведения сам подают заявку на конкурс. На сегодняшний день подано 4 заявки, сейчас определяют специальности, которые востребованы в Западно-Казахстанской области. Эти дети должны быть из малообеспеченных и многодетных семей. Остальные вопросы будут определены на конкурсной основе. У кого выше балл, тот и получит грант, - отметил замакима области. По словам заместителя руководителя управления образования ЗКО Зауре Гумаровой, в этом году министерством образования и науки РК было выделено 5 тысяч грантов на всю республику для получения высшего образования для детей из малообеспеченных и многодетных семей. - На Западно-Казахстанскую область выделено 100 грантов. Распоряжением обласной конкурсной комиссии гранты были распределены именно по специальностям, востребованным в нашем регионе. Конкурс для присуждения грантов в местные вузы будет с 5 по 10 августа. Все мы знаем, что при сдаче ЕНТ каждый выпускник имеет право за год сдать его 4 раза. Тут учитываются сертификаты только тех выпускников, которые сдали единое национальное тестирование в июне, - пояснила Зауре Гумарова. - 25 грантов распределены на педогогические вузы по специальности категории искусства. 35 грантов выделены на медицинское образование по специальности "Общая медицина". Остальные гранты распределены по техническим и агротехническим специальностям. Зауре Гумарова отметила, что согласно постановлению правительтва РК и приказу министерства образования и науки РК, каждый абитуриент, обучившийся по местному гранту, должен отработать не менее трех лет в том учреждении или организации, куда его направят местные исполнительные органы. Стоит отметить, что выпускники колледжей тоже имеют право претендовать на гранты, если они также из многодетных или малообеспеченных семей.