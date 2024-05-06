Михаил прокомментировал:

«Это моя личная мечта создать профессиональную детскую футбольную академию мирового уровня в Казахстане и Англии, в которой смогут воспитываться самые лучшие и талантливые юные футболисты и будущие звезды. Обучение в академии будет полностью бесплатным, и молодые спортсмены получат возможность обучаться у самых лучших тренеров нашей страны и родины футбола – Англии.

Футбол – это самый массовый и зрелищный вид спорта с огромным потенциалом для улучшений спортивного мастерства, и является источником гордости во многих странах. Я уверен, что наш футбол можно поднять на новый уровень с использованием моего опыта создания инновационного бизнеса, применяя самые современные технологии и возможности искусственного интеллекта. Я надеюсь, что мы сможем воспитать звезд мирового уровня для казахстанского футбола.

Для учеников любой футбольной академии мечтой является возможность играть в основной команде футбольного клуба. И поэтому академия без футбольного клуба не имеет шансов на успех. На простом языке – вы тренируетесь и совершенствуетесь в академии, а возможности играть в основной команде клуба отсутствует. Я планирую это поменять, потому что клуб будет нацелен на создание возможностей именно для наших выпускников и станет для них окном в большой футбол».