- 11 июня проводили благотворительную ярмарку в парке культуры и отдыха Уральска. Продавали шарики, книжки, маечки. Набрали 40 тысяч тенге. На следующий день в парке на платном пляже проводилась пенная вечеринка, с которой нам удалось собрать 20 тысяч тенге. Сейчас у дочки ухудшается самочувствие и для нас важна каждая копейка. Пытаемся изо всех сил собрать необходимую сумму. Люди помогают, но ещё нужно собрать 20 миллионов тенге. Чем раньше приедем в Израиль, тем лучше, так говорят врачи. Прогнозы неутешительные. Операция нужна до того, как её парализует. Сейчас ей не помогают ни таблетки, ни уколы, ни физиолечение. Из-за нарушения тазовых органов в мочевом образовался песок. Ребенок всё время на антибиотиках. Молюсь и плачу, чтобы дочь поправилась, - сказала Любовь Киркина.

Анастасия Бузгон Анастасия Бузгон - инвали д детства, у неё спинномозговая грыжа. На фоне этого заболевания у девочки в 2014 году образовалась мозоль на пятке, которая потом перешла в более сложную форму заболевания. У Насти началось гниение кости. У семьи нет денег на лечение, и с тех пор редакция «МГ» несколько раз объявляла сбор. Анастасия прошла курсы лечения и ей сделали операцию. В июне прошлого года Настя ездила в Самару и Москву, у неё образовалась огромная шишка на позвоночнике. Тогда её прооперировали в столице России, частично удалили липому спинного мозга (жировая ткань, которая срастается с позвоночником и спинным мозгом). Каждые полгода мама возит девочку на противорецидивное лечение в Самару. Такой же курс лечения Настя прошла и в сентябре прошлого года. Совсем недавно неравнодушные казахстанцы собрали полмиллиона тенге Насте на лечение в Самаре, которое началось 21 марта . Позже мама Насти проконсультировалась у израильских врачей. Девочке поставили диагноз «спина Бифида». Насте срочно нужна операция на спиной мозг. Из-за этого у неё сильные боли в спине и ногах. Любовь Киркина говорит, что её дочь остановилась в росте, у неё развивается сильный сколиоз, может начать расти горб, плохо заживает рана на пятке, несмотря на ежегодные реабилитации. Израильские врачи рекомендуют провести срочную операцию, иначе Настю может парализовать . Операция вместе с проживаниемстоит

Спина Бифида — это расщепление позвоночника, или неполное закрытие позвоночного канала. Это врождённый дефект развития позвоночника. Связанные с этим повреждения спинного мозга способны не только ограничить подвижность ребенка, но также вызвать расстройства мочеиспускания и дефекации.