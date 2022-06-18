- 11 июня проводили благотворительную ярмарку в парке культуры и отдыха Уральска. Продавали шарики, книжки, маечки. Набрали 40 тысяч тенге. На следующий день в парке на платном пляже проводилась пенная вечеринка, с которой нам удалось собрать 20 тысяч тенге. Сейчас у дочки ухудшается самочувствие и для нас важна каждая копейка. Пытаемся изо всех сил собрать необходимую сумму. Люди помогают, но ещё нужно собрать 20 миллионов тенге. Чем раньше приедем в Израиль, тем лучше, так говорят врачи. Прогнозы неутешительные. Операция нужна до того, как её парализует. Сейчас ей не помогают ни таблетки, ни уколы, ни физиолечение. Из-за нарушения тазовых органов в мочевом образовался песок. Ребенок всё время на антибиотиках. Молюсь и плачу, чтобы дочь поправилась, - сказала Любовь Киркина.
Спина Бифида — это расщепление позвоночника, или неполное закрытие позвоночного канала. Это врождённый дефект развития позвоночника. Связанные с этим повреждения спинного мозга способны не только ограничить подвижность ребенка, но также вызвать расстройства мочеиспускания и дефекации.Недавно мама Насти открыла страницу в Instagram, где ведёт отчёт по сбору. Все, кто желает помочь Анастасии Бузгон, может перечислить деньги по следующим реквизитам: Номер карты Каспий Голд 4400 4301 5551 7938, привязанный к номеру Любови Киркиной 8 747 163 15 62; Депозит в Каспий банке 780 312 402 466; Номер счета Сбербанка KZ 18914 CP 64311248203 (в рублях); Номер счета Сбербанка KZ 21914 CP 39846566682 (в тенге); Номер карты Сбербанка 4263 4333 4557 3619 (в рублях), привязанный к номеру Любови Киркиной 8 747 163 15 62; Номер карты Сбербанка 4263 4333 4595 6137 (в тенге); Счет Народного банка Казахстана KZ 286012 353 0000 161 41; Номер карты Народного банка Казахстана KZ 4405 6397 9868 5010; По всем вопросам можно обратиться к матери Насти по номеру телефона: 8 747 163 15 62.