Огонь полностью уничтожил квартиру в доме, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ЗКО. Жилой дом горел в районе Байтерек Фото: ДЧС ЗКО Вызов на пульт ДЧС поступил в 11:32 17 июня. Пожар произошёл в шестиквартирном частном жилом доме в посёлке Достык района Байтерек. Огнём были охвачены потолочное перекрытие, кровля и стены жилого дома. В 13:32 пожар ликвидировали. Площадь горения составила 200-230 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. В этот же день пожар произошёл в многоэтажке Уральска.