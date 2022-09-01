- По два автобуса - в Акжайыкский и район Байтерек, три - в Казталовский, по одному - в Жангалинский и Сырымский районы. Для автобусов по лизингу выделены 2,7 миллиарда тенге из республиканского бюджета. Всего поставят 54 единицы, из них пять автобусов будут 40-местными и 40 автобусов - 21-местными. В Уральске также обновят школьный автопарк. После проведённого анализа распределят в те школы, где есть острая необходимость, - отметила Луара Батыргалиева.

Сегодня, первого сентября, состоялось торжественное вручение ключей от девяти автобусов. Как рассказала руководитель отдела управления образования ЗКО Луара Батыргалиева, прибывшие в Уральск транспортные средства направят в образовательные школы пяти районов области.Таким образом в области будет обновлён автопарк школ, в которых есть ежедневный подвоз учеников. Каждый учебный день в области подвозится более четырёх тысяч школьников к 56 школам. К слову, все автобусы местного производства - их сделали в Семее. Также на торжественном вручении ключей заместитель акима ЗКО Бакытжан Нарымбетов поздравил всех присутствующих от имени акима области с Днём знаний. Он отметил, что 2022 год является годом Детей.