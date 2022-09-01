По достижении совершеннолетия накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования. 4 миллиона за ребенка: ввести материнский капитал предложили в Казахстане О новой программе «Нацфонд – детям» президент рассказал в своём послании народу Казахстана. С первого января 2024 года предлагается отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия. По достижении совершеннолетия накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования. Пресс-секретарь президента Руслан Желдибай назвал сумму, которую может накопить ребёнок.
- По расчётам Национального банка и правительства, с учётом того, что каждый год в стране рождается в среднем 400 тысяч детей, к 18-летию на индивидуальном счёте будет накоплено минимум три тысячи долларов, - написал Желдибай в Facebook.
На первое сентября 2022 года, три тысячи долларов - это один миллион и 413 тысяч тенге. Ранее свои расчёты опубликовала «Казахстанская Ассоциация миноритарных акционеров».