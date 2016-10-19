Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на отдел архитектуры и градостроительства г. Уральск. virubka dereviev (2) Почти месяц понадобился акимату Уральска, чтобы ответить на вопрос, кому принадлежит земельный участок по улице 8 Марта. Так, по словам и.о. руководителя городского отдела архитектуры и градостроительства Жанболата УМБЕТКАЛИЕВА, земельные участки площадью по 0,1000 га для строительства и обслуживания жилого дома по улице 8 Марта между улицами Амазова и Победы были предоставлены гражданам Фаткуллину и Шамшиеву ещё в середине 2005 года. - Это постановление было принято акиматом города на основании заявления граждан Фаткуллина и Шамшиева, согласованного со всеми коммунальными службами акта выбора земельного участка №210 и №211 от 13 апреля 2005 года пунктом 2 статьи 43 Земельного кодекса РК, а также согласованного и утвержденного в установленном порядке землеустроительных проектов, - сообщил Жанболат УМБЕТКАЛИЕВ. В апреле этого года участок земли, некогда полученный Фаткуллиным приобрела некая Васильева, она обратилась в акимат Уральска с ходатайством об изменении целевого назначения этого земельного участка под строительство гостиницы. В настоящее время все еще идет процедура согласования. Стоит отметить, что пока за женщиной значится лишь один участок размером 20*5 метров. В акимате не исключили того, что, возможно, Васильева приобрела и второй такой же участок. - 16 июня нынешнего года отделом ЖКХ ПТ и АД Уральска было дано разрешение на снос зеленых насаждений, при условии компенсационного восстановления путем посадки и выращивания саженцев хвойных и лиственных деревьев в отношении 1:3, - рассказал Жанболат УМБЕТКАЛИЕВ. Напомним, жители целой улицы в Уральске были возмущены массовым уничтожением деревьев. Вырубка деревьев происходит на целом квартале по улице 8 марта на участке между улицами Алмазова и Победы. Там был расположен небольшой парк, который по словам жителей, был посажен еще в 70-ых годах прошлого века. Между тем, в ЖКХ ПТ и АД г.Уральск сообщили, что вырубка деревьев происходит на частной территории и была согласована с ними.