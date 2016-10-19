Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ДВД ЗКО рассказали, что с 13 по 15 октября в области прошел рейд, во время которого проверяли водителей общественного транспорта и такси. - Всего за три дня было выявлено 495 нарушений. Наиболее частые нарушения ПДД - это использование мобильного телефона во время вождения. Также 93 водителя были оштрафованы за нарушение правил маневрирования, 51 водитель - за превышение скорости. Одним из самых распространенных правонарушений стали отсутствие страхового полиса и техосмотра, - пояснили в пресс-службе ДВД ЗКО. Стоит отметить, что во время рейда было остановлено 8 автобусов, водители которых не прошли обязательный медосмотр перед выездом на маршрут.