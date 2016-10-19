Чемпионат проходил 15 октября в городе Барнаул Алтайского края. В нем принимали участие спортсмены из России, Казахстана, Ирана и Японии. Команду ЗКО представляли 33 бойца. По словам директора ЗКОФ РОО ВКОКК школы киокушинкай каратэ Солонго ИСХАН, конкуренция была очень высокая. - Несмотря на жесткую конкуренцию, наши ребята достойно выступили. Первое место завоевали Алихан КУБАЕВ, Нургуль САПАРОВА и Шайнур САДЫКОВ. Серебро завоевал Арсен НАГИМОВ. Бронзовыми призерами стали Аружан ХУАН, Аль-Фараби ИСПОЛОВ, Эльнара ТОГЫЗБАЕВА. Общекомандное первое место досталось Казахстану, - пояснила директор школы каратэ. Также Исхан СОЛОНГО отметила, что чемпионат мира по киокушинкай каратэ состоится 21 января в Японии.