Шестиклассниц доставили в больницу прямо из школы, передает корреспондент портала "МОЙ ГОРОД".

134304 ЧП произошло в понедельник, 17 октября, в средней школе имени Мендалыулы села Шетпе Мангистауского района. Шесть учениц 6 класса почувствовали себя плохо прямо во время урока. Они рассказали, что вместе пользовались мусульманскими духами «Dalal», которые приобрели в одном из магазинов. - У детей началось головокружение и тошнота, их срочно доставили в районную больницу, где и была оказана первая медицинская помощь. Сейчас состояние шестиклассников улучшилось, на следующий день после инцидента они пошли в школу. По предварительной экспертизе установлено, что в составе духов  «Dalal»  обнаружено повышенное содержание эфирных масел. Исследование еще продолжается, проводят анализы, позже будут известны результаты. Кроме того, мы проверяем продукцию на предмет сертификации. Любой товар должен быть сертифицирован, - рассказала и.о. руководителя департамента по защите прав потребителей Мангистауской области Рабига Минибаева. В отделе образования Мангистауского района сообщили, что издали приказ на запрет использования косметики в школах. - Мы оповещаем все школы и даем устный приказ о запрете ученикам приносить в школу косметику неизвестного происхождения. Мы еще раз призвали директоров области строго придерживаться правил соблюдения безопасности учебного воспитательного процесса, - сообщила заместитель руководителя управления образования Гульмира Мамаева. По данному факту районная прокуратура также начала проверку. Регина ЯСНАЯ