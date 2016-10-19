Шестиклассниц доставили в больницу прямо из школы, передает корреспондент портала "МОЙ ГОРОД".

Сейчас состояние шестиклассников улучшилось, на следующий день после инцидента они пошли в школу.

П

о предварительной экспертизе установлено, что в составе духов

обнаружено повышенное содержание эфирных масел.

Исследование еще продолжается,

проводят анализы, позже будут известны результаты. Кроме того,

мы проверяем продукцию

на предмет сертификации.

Любой товар должен быть сертифицирован, - рассказала и.о.

руководителя департамента по защите прав потребителей Мангистауской области Рабига Минибаева.

В

отделе

образования

Мангистауского района

сообщили, что издали приказ на запрет использования косметики в школах.

- Мы оповещаем все школы и даем устный приказ о запрете ученикам приносить в школу косметику неизвестного происхождени

я.

Мы еще раз призвали директоров области строго придерживаться правил соблюдения безопасности учебного воспитательного процесса

, - сообщила

з

аместитель руководителя управления образования Гульмира Мамаева.

ЧП произошло в понедельник, 17 октября, в средней школе имени Мендалыулы села Шетпе Мангистауского района. Шесть учениц 6 класса почувствовали себя плохо прямо во время урока. Они рассказали, что вместе пользовались мусульманскими духами «Dalal», которые приобрели в одном из магазинов. - У детей началось головокружение и тошнота, их срочно доставили в районную больницу, где и была оказана первая медицинская помощь.«Dalal»По данному факту районная прокуратура также начала проверку.