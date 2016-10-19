Апелляционная коллегия по уголовным делам ЗКО сочла доводы осужденных и потерпевшей необоснованными для изменения приговора, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ"   Судья апелляционной коллегии по уголовным делам ЗКО Мирамбек НАГАШЫБАЕВ заявил, что осужденные Женис СЕРИККАЛИЕВ, Арман КОЖАМУРАТОВ и Беймбет ИСМАГАМБЕТОВ, а также потерпевшая Крестина САЛЕМГЕРИЕВА просили смягчить всем наказание. - В своей апелляционной жалобе потерпевшая САЛЕМГЕРИЕВА заявила, что считает заказчиком ее убийства является не СЕРИККАЛИЕВ, а кто-то другой. Объясняет она это тем, что с СЕРИККАЛИЕВЫМ у них были теплые отношения, и они вместе заботились о совместной дочери, что подтверждается скриншотом смс-переписки. Также она говорит, что материально не была зависима от экс-акима Теректинского района, поэтому мотива у СЕРИККАЛИЕВА для ее убийства не было, - пояснил судья. - Женис СЕРИККАЛИЕВ в своей жалобе просит прекратить уголовное дело в отношении него за отсутствием состава преступления, так как приговор первой инстанции был построен лишь на домыслах и показаниях КОЖАМУРАТОВА и ИСМАГАМБЕТОВА, которые разнились. Также судья Мирамбек НАГАШЫБАЕВ отметил, что бывший начальник ЖКХ Теректинского района ЗКО Арман КОЖАМУРАТОВ и его водитель Беймбет ИСМАГАМБЕТОВ попросили изменить сумму моральной компенсации потерпевшей с миллиона до ста тысяч тенге. - Арман КОЖАМУРАТОВ изначально не признавал своей вины. Однако после того, как СЕРИККАЛИЕВ был задержан, он дал признательные показания и сказал, что СЕРИККАЛИЕВ, предлагая ему убить потерпевшую, угрожал, пользуясь своими должностными полномочиями. Женис СЕРИККАЛИЕВ пообещал им сделать так, что их не посадят за решетку, и поэтому он согласился. Также КОЖАМУРАТОВ в жалобе отметил, что ему необоснованно назначили принудительное лечение от наркомании в связи с чем просил исключить этот пункт и смягчить условия отбывания наказания. Беймбет ИСМАГАМБЕТОВ полностью поддержал жалобу, - отметил Мейрамбек НАГЫШПАЕВ. В итоге апелляционная коллегия по уголовным делам ЗКО, рассмотрев в закрытом судебном заседании жалобу осужденных СЕРИККАЛИЕВА, КОЖАМУРАТОВА, ИСМАГАМБЕТОВА и потерпевшей САЛЕМГЕРИЕВОЙ оставила приговор специализированного межрайонного уголовного суда ЗКО без изменения. После оглашения приговора адвокат СЕРИККАЛИЕВА заявил, что они не согласны с приговором и вопрос об обжаловании в Верховном суде остается пока открытым. Напомним, 23 февраля на любовницу бывшего акима Теректинского района напали двое неизвестных и нанесли ей множество ножевых ранений. Женщина выжила и опознала водителя начальника ЖКХ Теректинского района. Позже выяснилось, что Женис СЕРИККАЛИЕВ попросил своего друга, начальника ЖКХ КОЖАМУРАТОВА убить любовницу, потому что у них есть совместная дочь, а женщина шантажировала его. КОЖАМУРАТОВ нанял своего водителя за 500 тысяч тенге, чтобы тот стал исполнителем заказа и убил девушку. 1 сентября в спецсуде был вынесен приговор экс-акиму Теректинского района Женису СЕРИККАЛИЕВУ, экс-начальнику районного ЖКХ КОЖАМУРАТОВУ и его водителю ИСМАГАМБЕТОВУ. По 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима получили СЕРИККАЛИЕВ и КОЖАМУРАТОВ. К 10 годам лишения свободы был приговорен ИСМАГАМБЕТОВ.   appelyaciya akim terekta Фото Медета МЕДРЕСОВА