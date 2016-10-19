Апелляционная коллегия по уголовным делам ЗКО сочла доводы осужденных и потерпевшей необоснованными для изменения приговора, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"
Судья апелляционной коллегии по уголовным делам ЗКО Мирамбек НАГАШЫБАЕВ заявил, что осужденные Женис СЕРИККАЛИЕВ, Арман КОЖАМУРАТОВ и Беймбет ИСМАГАМБЕТОВ, а также потерпевшая Крестина САЛЕМГЕРИЕВА просили смягчить всем наказание.
- В своей апелляционной жалобе потерпевшая САЛЕМГЕРИЕВА заявила, что считает заказчиком ее убийства является не СЕРИККАЛИЕВ, а кто-то другой. Объясняет она это тем, что с СЕРИККАЛИЕВЫМ у них были теплые отношения, и они вместе заботились о совместной дочери, что подтверждается скриншотом смс-переписки. Также она говорит, что материально не была зависима от экс-акима Теректинского района, поэтому мотива у СЕРИККАЛИЕВА для ее убийства не было, - пояснил судья. - Женис СЕРИККАЛИЕВ в своей жалобе просит прекратить уголовное дело в отношении него за отсутствием состава преступления, так как приговор первой инстанции был построен лишь на домыслах и показаниях КОЖАМУРАТОВА и ИСМАГАМБЕТОВА, которые разнились.
Также судья Мирамбек НАГАШЫБАЕВ отметил, что бывший начальник ЖКХ Теректинского района ЗКО Арман КОЖАМУРАТОВ и его водитель Беймбет ИСМАГАМБЕТОВ попросили изменить сумму моральной компенсации потерпевшей с миллиона до ста тысяч тенге.
- Арман КОЖАМУРАТОВ изначально не признавал своей вины. Однако после того, как СЕРИККАЛИЕВ был задержан, он дал признательные показания и сказал, что СЕРИККАЛИЕВ, предлагая ему убить потерпевшую, угрожал, пользуясь своими должностными полномочиями. Женис СЕРИККАЛИЕВ пообещал им сделать так, что их не посадят за решетку, и поэтому он согласился. Также КОЖАМУРАТОВ в жалобе отметил, что ему необоснованно назначили принудительное лечение от наркомании в связи с чем просил исключить этот пункт и смягчить условия отбывания наказания. Беймбет ИСМАГАМБЕТОВ полностью поддержал жалобу, - отметил Мейрамбек НАГЫШПАЕВ.
В итоге апелляционная коллегия по уголовным делам ЗКО, рассмотрев в закрытом судебном заседании жалобу осужденных СЕРИККАЛИЕВА, КОЖАМУРАТОВА, ИСМАГАМБЕТОВА и потерпевшей САЛЕМГЕРИЕВОЙ оставила приговор специализированного межрайонного уголовного суда ЗКО без изменения.
После оглашения приговора адвокат СЕРИККАЛИЕВА заявил, что они не согласны с приговором и вопрос об обжаловании в Верховном суде остается пока открытым.
Напомним, 23 февраля на любовницу бывшего акима Теректинского района напали двое неизвестных и нанесли ей множество ножевых ранений. Женщина выжила и опознала водителя начальника ЖКХ Теректинского района. Позже выяснилось, что Женис СЕРИККАЛИЕВ попросил своего друга, начальника ЖКХ КОЖАМУРАТОВА убить любовницу, потому что у них есть совместная дочь, а женщина шантажировала его. КОЖАМУРАТОВ нанял своего водителя за 500 тысяч тенге, чтобы тот стал исполнителем заказа и убил девушку.
1 сентября в спецсуде был вынесен приговор
экс-акиму Теректинского района Женису СЕРИККАЛИЕВУ, экс-начальнику районного ЖКХ КОЖАМУРАТОВУ и его водителю ИСМАГАМБЕТОВУ. По 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима получили СЕРИККАЛИЕВ и КОЖАМУРАТОВ. К 10 годам лишения свободы был приговорен ИСМАГАМБЕТОВ.
Фото Медета МЕДРЕСОВА