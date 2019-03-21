Концертная программа к празднованию Наурыза началась в 19.00. Жители города охотно фотографировались на фоне установленных юрт. Кроме того, также для гостей была организована выставка, где можно было отведать казахские национальные угощения наурыз-коже и бауырсаки. Многие жители пришли отпраздновать Наурыз в традиционных национальных костюмах. По словам художественного руководителя Дома культуры молодежи Кежегуль Ахметовой, концерт на площади имени Первого Президента приурочен к празднованию Наурыза. - Вечерняя концертная программа будет без театрализации, так как театрализация была с утра. Тут у нас выступают солисты Дома культуры молодежи, Областной филармонии имени Гарифуллы Курмангалиева и из молодежного творческого центра. Также в концерте принимает участие танцевальный коллектив "Салтанат" при Доме культуры молодежи. Организаторами сегодняшнего вечера являются отдел культуры развития и языков города Уральска, - отметила Кежегуль Ахметова. Между тем, Кенжегуль Аметова рассказала, что Наурыз национальный казахский праздник, который уже принято считать Новым годом. - 22 марта - это день весеннего равноденствия. По сложенным обычаям казахского народа в этот день люди должны прощать друг друга. Потом в каждой семье нашего города накрывается дастархан с национальными блюдами. И весь день мы ходим друг к другу в гости, где показываем исконно национальные казахские традиции, так и отмечаем этот праздник, - пояснила художественный руководитель Дома культуры молодежи. Как рассказала жительница Уральска Айгуль, они со своей семьей приходят на площадь посмотреть концерт каждый год. - Такого рода события мы не пропускаем. Всегда стараемся в этот день приготовить дома баурсаки, встретить гостей, сходить на концертную программу. Радует что у нас так хорошо отмечаю Наурыз. Очень приятно что организовывают такое гулянье для жителей нашего города. По больше бы таких позитивных праздников, - сказала Айгуль. Стоит отметить, что многие жители города пришли на площадь в национальных казахских костюмах. А после окончания концертной программы, все ждали продолжения.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.