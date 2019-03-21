Завтра же сделаю! Это средство, которым я хотела с вами поделиться, поможет избавиться от свисающего животика и помимо прочего эта смесь имеет ряд других преимуществ для вашего здоровья. Этот рецепт повысит уровень энергии, а ваша кожа будет выглядеть значительно лучше.1 л. воды 4 ст.л. сока лимона 1 ст.л. стевии (купите в аптеке) 1 ст.л. порошка имбиря ½ ч.л. порошка кайенского перца 1 ст.л. куркумыВоду вскипятить и дать остыть минут пять. За это время смешайте все ингредиенты в кастрюльке, залейте подготовленной водой и хорошо перемешайте. Это средство можно кушать в любое время. После 10 дней применения — вы увидите результат. Принимайте её столько, сколько это будет необходимо. Обязательно посмотрите и другие полезные советы о здоровье на нашем сайте. Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!