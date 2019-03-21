1 стакан манки 1,5 стакана сахара 1 стакан муки 0,5 стакана растоп. слив.масла 1 ч.л. соды 1-1,5 кг кисло – сладких яблок Ваниль, сахарную пудру Смешать манку, стакан сахара, муку, соду. Яблоки очистить от кожуры, натереть на крупной терке, смешать с оставшимся 0,5 стакана сахара, добавить ваниль или корицу по желанию. Разделить яблоки и сухую смесь на три равные части.Смазать форму слив.маслом и выкладывать поочередно: яблоки, затем сухую смесь. Самый верхний слой залить растопленным слив.маслом. Запекайте в духовке до золотистой корочки при температуре 200 градусов. При желании готовую запеканку посыпьте сахарной пудрой. Приятного вам аппетита!