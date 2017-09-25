В чат-канал акимата Атырауской области в Telegram обратились жильцы многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу пр. Азаттык, 67а. Люди пожаловались на антисанитарные условия в их доме. Разбросанные шприцы с кровью на лестничной площадке, постоянные сборища любителей крепких алкогольных напитков пугают местных постояльцев и их детей. Более того, в доме отсутствует газоснабжение и тепло, ремонт в подъезде не проводился очень давно. - Мы боимся жить в этом доме. Дома дети. В подъездах везде валяются шприцы с кровью. В квартирах у всех газовые баллоны. В этом доме нет природного газа. Зимой нет отопления. Холодно, однако мы каждый месяц платим за отопление впустую, - жалуется Алима АЗЕРБАЕВА. Обращение местной жительницы пообещали рассмотреть и принять все необходимые меры. В свою очередь полицейские займутся наведением общественного порядка в доме. - Участковому инспектору и сотрудникам управлении по борьбе с наркобизнесом ДВД поручено задание проверить указанный Вами адрес, - заверили ответственные лица.