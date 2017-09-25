На 5 суток арестовали жителя села Жамбай, обматерившего пограничников, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Арестованным оказался местный житель, принимавший участие в конфликте с пограничниками. Во время столпотворения у ворот погранзаставы нарушитель ругался матом на сотрудников правоохранительных органов, о чем свидетельствует видеозапись, сделанная самими зачинщиками конфликта.

В суде сельчанин признал свою вину.

- Постановлением Исатайского районного суда Атырауской области житель с.Жамбай признан виновным по ч.1 ст.434 КоАП РК и подвергнут административному аресту на 5 суток, - сообщили в пресс-службе областного суда.

Постановление суда не вступило в законную силу.