В мероприятии принял участие аким области Алтай Кульгинов, известный казахстанский писатель Анес Сарай, исследователь биографии великого реформатора степи С. Датова и автор книги "Тар кезең" Кажыгали Муханбеткалиулы. По пути в район делегация гостей остановились у мавзолея С.Датова и возложили цветы. Сразу же по приезду в район делегация гостей посетила районный историко-краеведческий музей им.С.Датова , который был открыт только в этом году в здании районного Дома культуры. Вблизи с. Жымпиты был организован широкомасштабный праздничный концерт с участием творческих коллективов области. В ходе мероприятия гостям был продемонстрирована театрализованная постановка о Сырыме Датове.Посмотреть концерт и принять участие в соревнованиях, организованных здесь, пришли тысячи человек. Здесь же в рамках празднования значимой даты были организованы спортивные состязания по национальным видам спорта. Так, по итогам большого аламан байге первое место и 2 млн тенге завоевал Абдигали Танатар из Мангыстауской области. Второе место и 1 млн тенге - у Бауыржана Мамбетова из Таскалинского района. Третье место и денежный приз в размере 700 тысяч тенге выиграл Избасар Жумашев из Актобе.В соревнованиях приняли участие спортсмены из 12 районов области, Уральска и других городов Казахстана.