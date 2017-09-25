В новом торговом центре представлен широкий ассортимент товаров для строительства и ремонта, и целых три дня с момента открытия на все товары действует скидка.Для гостей на празднике был организован концерт с выступлениями артистов, а для маленьких посетителей - сладкий фуршет.Приятным сюрпризом стало проведение розыгрыша ценных призов: набор инструментов, электрочайник, электроперфоратор и многих других нужных по хозяйству вещей.Поздравить гостей нового торгового центра пришли заместители акима области и Зеленовского района и другие почетные гости. Традиционную красную ленточку перерезали- Открытие такого большого торгового центра строительных материалов в рамках программы "Даму" развития малого и среднего предпринимательства и повышения уровня развития села является социально значимым для населения нашей области. Желаем процветания и развития новому торговому центру! – пожелал Ринат ШАУЕНОВ.В торговом центре продумано все до мелочей, начиная с удобных подъездных путей и большого автопаркинга до огромного ассортимента разнообразных товаров. Сервисное обслуживание оказалось тоже на высоте: специалисты торгового центра спешили помочь первым покупателям полезными советами и рекомендациями.- На полках нашего торгового центра вы найдете огромное количество товаров разного направления, таких как электротовары, кабельная продукция, различные строительные материалы, сантехника, электроинструменты от ведущих мировых производителей и даже бытовая химия, - рассказал. – Мы гарантируем нашим покупателям отличное качество товаров и прекрасное обслуживание персонала. Мы постарались в нашем новом торговом центре объединить различные товары, наиболее часто пользующиеся спросом, и при этом предоставить возможность сэкономить семейный бюджет. Первые три дня со дня открытия на весь ассортимент товаров действует скидка 17%, при крупных покупках предоставляется бесплатная доставка в эти дни.Торговый центр «ЭлекомСтрой» осуществляет поставки товаров как по комплексным, так и по индивидуальным заказам. Все представленные товары идут с гарантией качества от ведущих производителей стран ближнего и дальнего зарубежья.- Мы с супругой затеяли косметический ремонт и приехали сюда купить обои и другие мелочи. Очень понравился новый центр, прежде всего, широким выбором строительных материалов и разнообразием других товаров. Здесь вполне приемлемые цены. Также у центра хорошее месторасположение и удобные подъездные пути. Рекомендуем всем приезжать сюда за покупками для ремонта и строительства, найдете все, что необходимо, - поделился житель Уральска Александр СОЛОНИН.Новости Компаний.