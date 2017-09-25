Мужчина обратился с письменным заявлением в прокуратуру г. Атырау на сотрудников местного исполнительного органа, отказавших ему в соцвыплатах. Установлено, что безработный местный житель вместе с супругой воспитывают 4 детей младше 7 лет. Из-за сложного материального положения он был вынужден обратиться в городской отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния о получении адресной социальной помощи.

Согласно п.2 ст.2 Закона РК «О государственной адресной социальной помощи», лица, воспитывающие детей до 7 лет, прошедшие курсы профессиональной подготовки, переподготовку, повышение квалификации, а также участвующие в активных мерах содействия занятости, могут рассчитывать на социальную помощь. Однако местным исполнительным органом было незаконно отказано в оказании помощи. - После вмешательства надзорного органа обратившийся получил адресную социальную помощь в размере 116 226 тенге, а виновные сотруднкии местного исполнительного органа были привлечены к дисциплинарной ответственности, - рассказал прокурор г.Атырау Руфат КУТТУКОВ.