23 сентября на средний ремонт была закрыта автодорога по улице Жангир хана от улицы Азербайджанской до улицы Пугачева. Весь транспорт теперь заезжает в город и обратно через поселок Деркул. Если в выходные ситуация была еще терпимая, то сегодня, 25 сентября, транспорт тянется одной вереницей от улицы Жангир хана, далее по Саратовской трассе, заезд в поселок Деркул, мост через Деркул, омеговской мост и только на перекрестке улиц Тайманова и А.Мулдагуловой пробки становятся меньше. - Почему нельзя было провести ремонт на улице Жангир хана летом, когда студентов и школьников нет? Когда многие в отпусках и такого потока машин нет? Почему именно сейчас нужно ее закрывать? - вопрошает житель Зачаганска Аманжол Есенгереев. - До школы №6 мы сегодня добирались чуть больше часа. Это же издевательство! - возмущается женщина по имени Нина. Между тем, по словам руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД г.Уральск Кайрата МУХАМБЕТКАЛИЕВА, ремонт на улице Жангир хана выполняется за счет недропользователей. - Деньги на ремонт выделила компания КПО б.в. Мы не можем вмешиваться и указывать, когда проводить тендер. Сейчас мы просим население потерпеть. Работы проводятся круглосуточно. Уже завтра, 26 сентября, планируем завершить работы и открыть дорогу. Ранее мы пускали автотранспорт по одной стороне, но водители сами нарушают и не дают подрядчикам работать. Заезжают на закрытую сторону, практически на горячий асфальт и всячески мешают работам, - говорит Кайрат Мухамбеткалиев.