На сколько взлетели цены на продукты в Казахстане за год
Инфляция в июле в годовом исчислении составила 15%, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
По данным Бюро национальной статистики, за год цены на продовольственные товары выросли на 19.7%, на непродовольственные товары - 14.2%, на платные услуги - 9.2%.
Среди продовольствия, особенно заметно подорожали сахар, лук и мука. Снизились цены лишь морковь и свеклу (снижение считаем условным, потому что как раз год назад цены на морковь резко взлетели - прим. автора).
Среди непродовольственных товаров подорожали:
товары личного пользования - на 26.3%,
моющие и чистящие средства – на 23.5%,
бытовые приборы – на 22.6%,
строительные материалы – на 20.5%,
мебель и предметы домашнего обихода – на 19.1%,
автомобили – на 15.2%,
посуда – на 14.8%,
текстильные изделия – на 11.5%,
фармацевтическая продукция – на 9.7%.
Среди платных услуг подорожали:
организация комплексного отдыха - 19.1%,
услуги общественного питания – на 16.8%,
здравоохранения – на 15%,
санаториев – на 14.1%,
услуги парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 13%,
гостиниц – на 5.9%,
пассажирского транспорта - на 5,5%.
В сфере жилищно-коммунальных услуг наблюдается как повышение тарифов, так и понижение. В июле этого года по сравнению с июлем прошлого года тарифы на электроэнергию повысились на 2.4%, вывоз мусора, газ, транспортируемый по распределительным сетям – по 1.8%, а на центральное отопление – снизились на 2.3%, горячую воду – на 1.3%, водоотведение – на 0.5%.
