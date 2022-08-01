Со вчерашнего дня поиски продолжаются беспрерывно, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Спасатели Атырауской области ищут тело утонувшего акима Фото: ДЧС Атырауской области Вечером 31 июля в ДЧС поступило сообщение, что аким Махамбетского района Ринат Жанкылыш утонул при неизвестных обстоятельствах в реке Урал. С вечера 31 августа спасатели вели поиски рыболовными снастями. С шести часов утра первого августа начаты подводные поисковые работы.
- Задействованы девять сотрудников ДЧС, 10 сотрудников районного отдела полиции, 10 работников местного исполнительного органа и 15 родственников. С 31 июля поиски продолжаются беспрерывно, - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.
По состоянию на 13:00 первого августа, тело погибшего ещё не найдено.