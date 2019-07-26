В редакция "МГ" обратились уральцы, которые проживают по соседству с Областным эколого-биологическим центром. Они рассказали, что проблема неприятного запаха, началась тогда, когда там появились медведи, а это примерно 10 лет назад. - Да, конечно, я понимаю, что тут все сделали для детишек нашего города. Красивая и ухоженная территория, есть хищные животные, птицы. Есть на что посмотреть. Но надо и создавать условия для их содержания. Я живу прямо со стороны, где содержат медведей. Так вот хочу сказать, что они не убирают за ними, экскременты и мочу в клетках смывают водой. Эта грязь впитывается в землю, от чего стоит страшная вонь вечером. А днем все это припекает солнцем, идет испарение нам снова нечем дышать. Вы только представьте, какой запах, если эти животные чуют его на расстоянии 20 километров. Обращались к руководству парка, но пока никаких мер они не предпринимают, - пояснил Линур Вагапов. Также мужчина рассказал, что он недавно пробурил в своем дворе колодец. - Вы можете посмотреть какая оттуда течет вода. Во-первых, с неприятным запахом и потом она пенится, думаю потому что перемешана с мочой животных, - сказал Линур. Другой житель Александр Секачев отметил, что когда дует ветер в сторону их домов, они не могут даже позволить открыть форточки в своем доме. - У меня есть маленькие дети, а эта вонь не дает нам даже выйти на прогулку, - заявил Александр. Местная жительница Наталья говорит, что их волнует еще и проблема парковок. - Тут такое скопление машину и не продумана зона для парковки, нам уже невозможно тут пройти, не то что проехать на машине, - сказала женщина. Между тем, по словам заместителя руководителя Областного эколого-биологического центра Гулжайны Нуралиевой, неприятный запах может стоять только от ванночек для купания медведей. - Все отходы животных в клетках ежедневно убираются утром и вечером. Мы рассыпаем опилки для впитывания мочи. Единственное с лета прошлого года мы поставили для медведей ванночки для купания, ведь на улице стоит такая жара , что животные не выдерживают, а септик, к сожалению, еще не предусмотрели, после купания воду сливаем возле клеток.Возможно от этого и идет неприятный запах. Но этот вопрос в скором времени обязательно решим, - заверила Гулжайна Нуралиева. Заведующая отделением животного мира Областного эколого-биологического центра Татьяна Мазяркина добавила, что они создают все условия для содержания животных.Местный житель Линур ВагаповЗаместитель руководителя Областного эколого-биологического центра Гулжайна Нуралиева