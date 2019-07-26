Уже несколько дней народ следит, как развернуться события в этой словесной дуэли. И как обычно разделились на два лагеря: «Классная у неё попа, не лукавьте» «…хамство не очень умное и слегка подзаборное пока демонстрирует Шнур. Ну, а судя по его творчеству, следущий этап сиськи. Так чтоб умыть ее на уровне мозгов Сере мозгов не хватит» «Ксения Анатольевна победила и здесь. А ведь когда то я была в стане Сергея Владимировича. Переходить на личности некрасиво для взрослого мужчины» « Браво Сергей, даже брависсимо» « Шнур я тебя обожаю!!!)) » https://www.instagram.com/p/B0WDQc0BXJH/?utm_source=ig_web_copy_link Собчак молчать не стала опубликовав ответ, который пользователи посчитали достойным: В жуткую ночь после вечера хмурого Что нарушает Серёжин уют? Дряблые жопы приходят за Шнуровым! Плоские жопы уснуть не дают! Можно сказать: Ну, какая нам разница? Я же во всём разобраться хочу: Если кумира преследуют задницы, Может, ему обратиться к врачу? Рано Сергею готовить надгробие. Жопы преследуют! Это же жесть! Лечат же где-то у нас жопофобию? Может, в Швейцарии клиники есть? Вылечить нужно любимчика нации. Шнуров, мы можем и денег собрать. Из-за дурацкой анальной фиксации Глупо таким молодым умирать! Я по ночам от сочувствия вою. Хочешь послушать сужденье моё? Жопа, Сергей, у тебя – с головою, Жопа давно поселилась в неё. Жопа поёт твоим голосом хриплым, Жопа стишки новостные строчит, Публика к этому даже привыкла – Хлопает, топает, «браво!» кричит. Бить по больному больного так низко… Я – не про маленький член, хорошо? Знаешь причину ухода Дениски? С жопой поссорился – вот и ушёл! Шнуров не слушает. Он – под кроватью Пьяный в ломину дрожит в темноте, Жопа к нему подбирается, кстати, Рыхлая в гнусной своей наготе! Жопу потом и во сне он увидел, Утром – писал свои стихо-труды, В них ни за что мою жопу обидел. Жопа – обиделась, мне – до ....балды! «Не смею судить, но ответ достойный?жду продолжения сериала» «Вам нужен свой Бэнд, ибо сделали Вы Шнура всухую да по всем фронтам»