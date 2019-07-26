Фото предоставлено ДУИС ЗКО Как сообщили в пресс-службе департамента УИС по ЗКО, в цеелях нравственного и эстетического воспитания осужденных во всех учреждениях ДУИС области функционируют библиотеки, однако книги в них уже устарели, требуется их пополнение и обновление библиотечного фонда. - Нами постоянно проводятся разъяснительная работа среди населения города по передаче прочитанных книг исторического и художественного жанра для пополнения библиотек учреждений. Одним из первых кто откликнулся на инициативу департамента стал член Союза писателей и журналистов Казахстана, выдающийся писатель Мұнайдар Балмолда. Он встретился с личным составом учреждения РУ-170/1 (следственный изолятор), где рассказал о своем творчестве, родном крае и первым передал свои 25 книг в библиотечный фонд учреждения для чтения осужденными и следственно-арестованными, - рассказали в пресс-службе. Как отметили в ведомстве, желающие передать книги в библиотеки учреждений, могут получить информацию по телефону 26-56-18.