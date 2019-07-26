В Бурлинском районе проходит V региональный этап Паралимпийских игр. В них принимают участие 8 команд. В общей сложности 75 спортсменов из Акжайыкского, Бурлинского, Казталовского, Жанибекского, Жангалинского, Теректинского и Чингирлауского районов, и также города Уральска. Соревнования проходят по таким видам спорта, как "сидячий" волейбол, легкая атлетика, стрельба, жим лежа, плавание и другие. Участвуют как уже именитые спортсмены - призеры различных турниров по параспорту, так и новички. Отличную подготовку и слаженность в первый же день показала команда из Уральска. Но представители районов не теряются и дают достойный отпор.