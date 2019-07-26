По информации надзорного органа, в Центре оказания специальных социальных услуг №3, где на сегодня проживает 98 детей-инвалидов, выявлены факты жестокого обращения, применения физической силы. Кроме того, зафиксированы случаи принуждения к труду ребят с ограниченными возможностями, оставшихся без попечения родителей. Говоря о детях-сиротах, в прокуратуре Атырауской области также сообщили о том, что в областной национальной гимназии для одаренных детей 322 обучающимся, в том числе детям-сиротам и детям-инвалидам, отдых на каникулах предоставлялся только 2 раза в год вместо положенных четырех. После прокурорской проверки положенный отдых будет обеспечен. - Материалы зарегистрированы в КУИ прокуратуры области, проводится досудебное расследование, - заключили прокуроры. Лина ОЙЛОВА