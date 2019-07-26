По словам жителя города и активиста Алексея, установка светодиодных ламп может значительно увеличить количество дорожно-транспортных происшествий, так как они излучают свет во все стороны и не имеют четких границ. – LED-лампочки в Казахстане запретили давно. В Нур-Султане в прошлом году были большие рейды и практически ликвидировали эту проблему. В феврале этого года в городе Атырау была крупная авария, причиной которому стали именно такие лампы. Из-за этого в соседней области за несколько дней оштрафовали около 250 владельцев автомашин. В этом году инициативная группа Уральска написала письмо министру МВД Ерлану Тургумбаеву и он дал поручение руководству департамента ЗКО заняться этой проблемой. LED-лампочки - это такие светодиодные лампы, китайские переделки, адаптированные под стандартные размеры наших лампочек. Но они не соответствуют по остальным параметрам теплоты, света и по параметрам направленности. Эти лампы ярче, не имеют четких границ, но излучают свет во все стороны в 3-4 раза больше чем галоген. Они не попадают в точку оптики фар и светом окружают все вокруг, ближний и дальний практически не отличаются и этого видно днем и ночью. Водители рассказывают, что на трассах вынуждены включать аварийные сигналы и ждать пока проедет встречная машина с такими лампами. Ведь водитель авто с LED-лампами практически ничего не видят, ни животных, ни тележку на обочине. А ведь в Казахстане на 100 тысяч машин приходится 100 человеческих смертей, в России - 50, на Украине - 32, а в Англии - 4. Может быть мы сейчас сможем сократить эту страшную статистику хотя бы на 10%, - рассказал Алексей. По информации департамента полиции ЗКО, с 24 по 28 июля на территории города проводится оперативно-прафилактическое мероприятие "Ксенон". – В первый день рейда были оштрафованы 38 автовладельцев, которые незаконно оборудовали транспортные средства. Установка LED-ламп на автомобиль предусматривает наказание, предусмотренное частью 7 статьи 590 Кодекса об административных правонарушениях РК. Подобное правонарушение наказывается штрафом в размере 15 МРП, что составляет 37 875 тенге, - сообщили полицейские.