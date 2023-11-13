В Жетысу задержали начальника управления полиции Талдыкоргана. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального департамента.

— Водворён под стражу в изолятор временного содержания начальник талдыкорганской городской полиции. Его подозревают в изнасиловании 27-летней жительницы областного центра, — говорится в сообщении.

Уголовное дело ведётся по части второй статьи 120 УК РК (изнасилование, совершённое при выполнении служебных обязанностей). Подозреваемому грозит до 12 лет заключения. Расследование взято на особый контроль МВД.

Ранее Orda.kz со ссылкой на источник сообщала, что изнасилование якобы произошло в служебном кабинете начальника. Девушку доставили в полицию за нарушение тишины в одной из съёмных квартир Талдыкоргана.