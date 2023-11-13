С 1 декабря водителей в Казахстане будут штрафовать за езду на летних шинах

С первого декабря по первое марта казахстанских водителей будут штрафовать за езду на летних шинах. Об этом на брифинге в РСК напомнила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

— С первого декабря по первое марта водители транспортных средств должны обеспечить наличие зимней резины, как того требует технический регламент. Это статья 590 КоАП РК, часть 5. По сути — это техническое несоответствие. При выявлении такого нарушения сотрудники полиции вправе остановить транспортное средство, до устранения нарушений изъять госномер, — сказала Азирбек.

Размер штрафа составляет пять МРП (17 250 тенге). При повтором нарушении он удваивается. Официальный представитель департамента напомнила, что наличие зимних шин — это требование техники безопасности.

— В крупном мегаполисе как только первые осадки, то начинается хаос. Водители многие оказываются не готовы к зиме. Надо заблаговременно позаботиться о том, чтобы машина была приведена в соответствие, — обратилась она к автовладельцам.

С первого ноября правоохранители проводят профилактическую работу по предупреждению. С первого декабря автовладельцев уже начнут привлекать к ответственности в случае езды на летних шинах.

В горах Алматы первый снег выпал ещё в конце августа. В прошлом году первый снегопад обрушился на мегаполис в ночь на девятое ноября. Несмотря на прогнозы, в городе во время непогоды пока только дождь.