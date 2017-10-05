Депутатский запрос

Уважаемый Бакытжан Абдирович!

По данным официальной статистики цены на продовольственные товары за восемь месяцев 2017 года увеличились в среднем на 3,6%, непродовольственные - на 4,2%, платные услуги - на 4%. Повышение цен на продукты составило: картофель - на 17,3%, баранину - на 12%, говядину - на 11%, молоко консервированное - на 8,7%, кондитерские изделия - на 7%, конину - на 6,6%, масло сливочное и сыры - 6,5%. Из года в год аграрный сектор Казахстана получает значительную государственную поддержку, основной целью которой являются: развитие отрасли, продовольственная безопасность, повышение качества и количества продукции с последующим ее удешевлением, но все мы видим, что происходит обратный процесс. На фоне снижения реальных доходов и покупательной способности населения на 2,4%, проблемы удорожания и доступности продуктов питания становится все актуальнее. На сегодня Правительство использует различные сложные инструменты сдерживания цен на продовольствие. Это и регулирование цен на определенные виды продукции рыночными методами: создание стабилизационных фондов, проведение ярмарок и административными: подписание различных меморандумов и проведение расследований по ценовому сговору. Активно в последнее время развивают на местах сельскохозяйственную кооперацию. Предполагается, что укрупнение мелких хозяйств приведет к удешевлению себестоимости производимой продукции, открытию собственных торговых точек, вытеснению с рынков перекупщиков и снижению цены для конечного потребителя. Это довольно долгий и затратный процесс, ведь торговля в городах нацелена на низкие цены, стабильные качество и бесперебойные поставки, что могут обеспечить только крупные игроки на рынке и сегодня импортеры контролируют львиную долю рынка. Завоевать полки в магазинах для своей продукции – это задача очень трудная и затратная, что ставит под сомнение достижение поставленных целей. Анализ всех действующих инструментов даже на данных официальной статистики дает понять, что в борьбе за доступность казахстанских продуктов для наших граждан проигрывают все участники процесса, кроме импортеров и торговли. Граждане вынуждены мириться с ростом цен, фермеры с диктатом торговли, государство содержать громоздкий аппарат и различные малоэффективные квазигосударственные структуры, что создаются для стабилизации рынка социально-значимых товаров и услуг. Январь-август этого года показал наиболее резкий скачок цен на продовольствие казахстанского производства в ЮКО - на 7,3%, Актюбинской области - на 4,8%, в Северо-Казахстанской области и Астане - на 4,3%. Систематически раскрываются различные коррупционные схемы, хищения, злоупотребления и случаи вопиющей халатности в стабилизационных фондах и социально-предпринимательских корпорациях. Крупная недостача на 149 млн тенге в стабилизационном фонде Южно-Казахстанской области и ущерб государству в СПК «Сарыарка» на 471 млн тенге при закупе продовольствия в стабилизационный фонд - это только пара эпизодов в череде скандалов с этими непонятными структурами. Коммунисты считают, что Правительство должно признать неэффективность действующих мер по обеспечению стабилизации и доступности цен, обеспечения спроса на казахстанские продукты. Существуют проверенные рыночные механизмы, опробованные в странах ОЭСР, которые позволяют стимулировать производителей производить, а торговлю и потребителей приобретать отечественную продукцию. Предлагаем на основе успешного опыта развитых стран мира разработать и внедрить государственную программу стимулирования потребительского спроса на отечественную продукцию в кооперации с программой продовольственной помощи населению. Считаем, что данная мера будет положительно воспринята нашим обществом, сократит расходы бюджета на администрирование, значительно снизит коррупционные риски и обеспечит путь казахстанской продукции в торговые сети.

Депутаты фракции «Народные коммунисты» А. Конуров Ж. Ахметбеков Г. Баймаханова К. Косарев М. Магеррамов И. Смирнова Т. Сыздыков

